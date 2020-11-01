МОЗ заборонило пускати глядачів на матч ЛЧ "Шахтар" - "Боруссія"

Міністерство охорони здоров’я відкликало свій лист щодо проведення матчу з глядачами з огляду на погіршення епідемічної ситуації в країні.

Міністерство охорони здоров'я переглянуло своє рішення щодо присутності глядачів на матч Ліги чемпіонів між "Шахтарем" та менхенгладбаською "Борусією", який відбудеться 3 листопада в Києві. Вболівальників не допустять на трибуни стадіону.

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Раніше Футбольний клуб "Шахтар" отримав від Міністерства охорони здоров'я України офіційний лист щодо проведення з глядачами матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Боруссії" (Менхенгладбах). Втім, як повідомляється, Міністерство охорони здоров’я відкликало свій лист з огляду на погіршення епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням на території України COVID-19.

Продаж квитків на матч припинено. Усім, хто вже придбав квитки, їх вартість буде відшкодовано.

Раніше глядачі були присутні у Києві на матчах Ліги чемпіонів "Динамо" – "Ювентус" та "Шахтар"" – "Інтер".

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 13 жовтня вніс зміни до критеріїв адаптивного карантину. Відповідно до них на спортивних заходах заборонена присутність глядачів. Заборона не поширюється на міжнародні заходи, але МОЗ щодо них ухвалюватиме окреме рішення.