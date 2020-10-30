Несподіваний поворот: кандидат в президенти "Барселони" пообіцяв повернути на "Ноу Камп" зв'язку Гвардіола- Мессі

Днями "Барселона" оголосила про відставку президента клубу Хосепа Марії Бартомеу. Не встигли чорнила висохнути на клубному пресрелізі, а передвиборна кампанія вже почалася.

Зокрема, один з кандидатів на посаду президента Віктор Фонт своєю заявою вже отримав певний гандикап над своїми потенційними суперниками.

Фонт пообіцяв зберегти в клубі капітана Ліонеля Мессі і повернути з "Манчестера Сіті" головного тренера Хосепа Гвардіолу.

"Без сумнівів, головне завдання зараз - продовжити угоду з Мессі. Нам слід переконати його в тому, що ми будуємо проект для перемог.

Все, що йому потрібно знати - це те, що він є частиною цього проекту, який прагне виграти наступну Лігу чемпіонів. Ми не сумніваємося, що, якщо нам вдасться очолити "Барселону", ми зможемо добитися продовження з ним контракту", - цитує Фонте The Guardian.

"Більшість професіоналів, які не з чуток знають про каталонський футбол, також є прихильниками клубу. Це, наприклад, Пеп Гвардіола, Хаві, Андрес Іньєста, Карлес Пуйоль. Це легенди, люблячі "Барселону". Проте, сьогодні вони не працюють на неї. Нам потрібно повернути їх", - підкреслив кандидат.

При цьому Фонт зазначив, що потрібно вирішувати проблеми з інфраструктурою каталонців.

"Також "Барселона" має потребу у великому розмірі інвестицій для відновлення стадіону і всієї її екосистеми. На них негативно відбився один з найбільших криз в історії".