Фото: EPA/UPG "Мілан"

"Мілан" і в другому матчі Ліги Європи відвантажив у ворота суперника три голи - цього разу підопічні Стефано Піолі засмутили празьку "Спарту" - 3:0.

Так міланці продовжили серію із 12 матчів, у яких забивають як мінімум два голи.

Такого показника команда досягла вперше за 90 років - із сезону-1929/30.

12 - Il Milan ha segnato due reti in 12 gare consecutive in tutte le competizioni per la prima volta in assoluto da quando esiste la Serie A a girone unico (dal 1929/30). Epocale.#MilanSpartaPraga — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 29, 2020

Нагадаємо, в рамках першого туру ЛЄ "Мілан" на виїзді обіграв "Селтік" - 3:1.

Після двох турів Rossoneri одноосібно очолюють таблицю.

На два очки відстає "Лілль". "Селтік" з одним очком посідає третє місце. "Спарта" очок не набрала.