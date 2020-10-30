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"Мілан" повторив клубний рекорд 90-річної давності

Rossoneri нестримні.

&quot;Мілан&quot;
Фото: EPA/UPG
"Мілан"

"Мілан" і в другому матчі Ліги Європи відвантажив у ворота суперника три голи - цього разу підопічні Стефано Піолі засмутили празьку "Спарту" - 3:0.

Так міланці продовжили серію із 12 матчів, у яких забивають як мінімум два голи.

Такого показника команда досягла вперше за 90 років - із сезону-1929/30.

Нагадаємо, в рамках першого туру ЛЄ "Мілан" на виїзді обіграв "Селтік" - 3:1.

Після двох турів Rossoneri одноосібно очолюють таблицю.

На два очки відстає "Лілль". "Селтік" з одним очком посідає третє місце. "Спарта" очок не набрала.

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