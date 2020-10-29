У Франції через коронавірус зупинено розіграш футбольного Кубка

Заборона актуальна і для першостей деяких нижчих дивізіонів, але не поширюється на матчі Ліги 1.

Федерація футболу Франції вирішила зупинити розіграш Кубка до 1 грудня через карантинні обмеження, спричинені епідемією COVID-19, повідомляє пресслужба організації.

Заборона актуальна і для першостей деяких нижчих дивізіонів, але не поширюється на матчі Ліги 1.

Нагадаємо, через пандемію COVID-19 минулої весни був достроково завершений розіграш чемпіонату Франції 2019/20. При цьому Кубок дограли до кінця - влітку ПСЖ переміг у фінальному матчі "Сент-Етьєн" (1:0) і оформив дубль.

Додамо, що, за даними worldometers.info, у Франції зафіксовано понад 1 235 тис. хворих на коронавірус. Тільки вчора було інфіковано понад 36 тис. громадян.

Усього від COVID-19 у Франції загинуло 35 785 осіб.