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МОЗ додатково просить два мільярди на новий метод COVID-тестування

МОЗ хоче запровадити новий метод тестування - швидкі тести на антиген.

МОЗ додатково просить два мільярди на новий метод COVID-тестування
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я подало запит на отримання додаткових коштів у сумі близько 2 млрд гривень на боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми будемо запроваджувати новий метод тестування, який тільки з'явився в світі. Це швидкі тести на антиген, які ми повинні запровадити в нашій країні. Ми вже подали відповідні зміни до певних постанов, а також запит щодо отримання додаткових коштів. Це близько 2 мільярдів гривень, які нам необхідні саме на боротьбу з COVID-19, левова частка саме на цей метод тестування", - сказав глава МОЗ.

Степанов також висловив впевненість, що цей метод буде підтриманий членами уряду.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 7 342 нові випадки коронавірусу COVID-19. Одужали за добу 2 990 пацієнтів.

Вчора Кабінет Міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації внаслідок пандемії коронавірусу по всій Україні до 31 грудня 2020 року. Також в Україні до 31 грудня діє адаптивний карантин. Відповідно до останнього карантинного зонування, з 26 жовтня червоний рівень епіднебезпеки діє у 100 адміністративних одиницях.

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