Україна обійшла Туреччину за кількістю хворих на коронавірус і вийшла на 21 місце в світі

В Туреччині загальна кількість хворих на COVID-19 - 368 513 людей, в Україні - 370 417. Попереду - Філіппіни з 375 180 хворими.

Україна вийшла на 21 позицію серед країн світу за кількість хворих на коронавірус, обійшовши Туреччину.

Про це свідчать дані Worldometers.

В Туреччині загальна кількість хворих на COVID-19 - 368 513 людей, в Україні - 370 417. Попереду - Філіппіни з 375 180 хворими.

Фото: Worldometers

Лідером у рейтингу є США з 9 121 800 хворими. На другому місці - Індія (8 040 203 хворих). Третя - Бразилія (5 469 755).

Нагадаємо, 20 жовтня Україна обігнала Ізраїль за кількістю інфікованих коронавірусом з початку пандемії і вийшла на 24 місце у світі.

23 жовтня Україна за цим показником обійшла Пакистан, опинившись на 23-му місці.

26 жовтня за кількістю осіб, у яких виявили коронавірус, Україна вийшла на 22 місце у світі, обійшовши Саудівську Аравію, де зафіксовано 344 875 випадків ковіду.