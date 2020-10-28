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У Києві вже майже 35,5 тис. випадків коронавірусу, у лікарнях - 1 866 хворих з COVID-19

За минулу добу захворіли 563 людини, одужала 221, 15 померли.

За минулу добу в Києві на коронавірус захворіли ще 563 людини. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 35 450.

Про це у телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, 27 жовтня захворіли 296 жінок віком від 18 до 96 років, 228 чоловіків віком від 18 до 96 рокiв, 19 дівчаток від 2 до 17 років та 20 хлопчиків від 2 до 17 років.

Серед захворілих - 14 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському (129), Дніпровському (84) та в Солом'янському (80) районах.

Одужала за минулу добу 221 людина. Усього коронавірус подолали 12 146 мешканців Києва.

Від початку пандемії коронавірус забрав життя 721 киянина. За минулу добу померли 15 пацієнтів з ковідом.

Згідно з повідомленням, у стаціонарах столичних медзакладів сьогодні лікуються 1 866 хворих на коронавірус. Із них 39 дітей. 494 пацієнти - у важкому стані, 701 отримує кисневу підтримку, 29 - під апаратами ШВЛ. Іще 146 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах сьогодні лікують 491 хворий.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано два ковідні рекорди. Протягом 27 жовтня в країні одужали 3 306 пацієнтів, померли - 165. Виявлено ще 7 474 випадки коронавірусної недуги.

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