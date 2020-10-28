В Україні за добу одужала рекордна кількість пацієнтів з ковідом

За минулу добу в Україні лабораторно підтвердили 7 474 випадків коронавірусу. Одужали 3 306 пацієнтів, померли - 165, що є рекордними показниками від початку епідемії.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше випадків зараження виявили у Харківській (635), Одеської (567) областях, Києві (563), Дніпропетровській (497), Львівській (398) та Чернівецькій (392) областях.

Найбільше летальних випадків за добу зафіксовано у Львівській області (18), Києві (15), Київській (14), Одеській (13), Дніпропетровській (12) і Харківській (11) областях.

Станом на ранок 28 жовтня в Україні 363 075 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Одужали 148 642 пацієнтів, померли - 6 755. Активними хворими залишаються 207 678 осіб.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що запровадження нових карантинних обмежень розглядатимуть у разі виявлення 15 тис. нових випадків захворювання на COVID-19 за добу.

Наразі найвищий добовий показник - 7 517 нових випадків. Його зафіксовано станом на ранок 23 жовтня.

До 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин. Відповідно останнього карантинного зонування, з 26 жовтня в Україні червоний рівень епіднебезпеки діє у 100 адміністративних одиницях.