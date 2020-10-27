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В Україні за добу зафіксовано 6 677 нових випадків COVID-19

Одужали за добу 2 799 пацієнтів.

В Україні за добу зафіксовано 6 677 нових випадків COVID-19
Фото: kyivcity.gov.ua

Станом на ранок 27 жовтня в Україні 355 601 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 6 590 - летальних. Одужали 145 336 пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За минулу добу було зафіксовано 6 677 нових випадків. Одужали за добу 2 799 пацієнтів.

Загалом проведено 3 087 288 тестувань методом ПЛР. 

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область - 9 506 випадків;
  • Волинська область - 12 635 випадків;
  • Дніпропетровська область - 13 418 випадків;
  • Донецька область - 8 819 випадків;
  • Житомирська область - 12 878 випадків;
  • Закарпатська область - 13 345 випадків;
  • Запорізька область - 8 463 випадки;
  • Івано-Франківська область - 18 915 випадків;
  • Кіровоградська область - 2 157 випадків;
  • м. Київ - 34 887 випадків;
  • Київська область - 15 156 випадків;
  • Львівська область - 28 086 випадків;
  • Луганська область - 3 321 випадок;
  • Миколаївська область - 7 194 випадки;
  • Одеська область - 22 640 випадків;
  • Полтавська область - 8 350 випадків;
  • Рівненська область - 18 003 випадки;
  • Сумська область - 10 810 випадків;
  • Тернопільська область - 19 522 випадки;
  • Харківська область - 33 806 випадків;
  • Херсонська область - 3 344 випадки;
  • Хмельницька область - 13 845 випадків;
  • Чернівецька область - 20 117 випадків;
  • Черкаська область - 8 301 випадок;
  • Чернігівська область - 8 083 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, раніше на селектоній нараді президент Володимир Зеленський гостро поставив питання щодо достовірності статистики тих, хто захворів і хто одужав.

У Києві та п'яти областях ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнено більш ніж на 70%. Найбільша заповненість ліжок у Луганській (76,9%) та Полтавській (76,3%) областях. Також велика заповненість ліжок спостерігається в Києві (по 72,42%), Кіровоградській (73,5%), Донецькій (74,2%) та Одеській (75,9%) областях.

Менш як половина ліжок заповнені лише в лікарнях Херсонської області.

Загалом в Україні введено вже 38 214 ліжок для лікування коронавірусу. Максимально можуть ввести в країні 52 тисячі таких ліжок.

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