У Києві ще 308 людей захворіли на коронавірус

У столиці вже 34 362 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

У Києві за минулу добу зафіксували 308 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

"На сьогодні в столиці вже 34 362 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. Захворіли:

168 жінок віком від 20 до 84 років

131 чоловік віком від 18 до 91 рокiв

4 дівчаток від 9 місяців до 15 років та 5 хлопчиків від 11 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 13 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці потрапили 42 пацієнти. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

15 хворих померли минулої доби. Загалом коронавірус забрав життя 699 киян. Одужали 5 мешканців столиці. Усього коронавірус подолали 11 749 киян.

Сьогодні в столичних лікарнях лікуються 1856 хворих на коронавірус. Із них 31 дитина. 463 пацієнти - у важкому стані, 647 отримують кисневу підтримку, 29 - під апаратами ШВЛ. Іще 178 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус. Запалення легень у столичних лікарнях лікують 466 хворих.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, сьогодні Україна вийшла на 22 місце у світі за кількістю інфікованих ковідом. Упродовж 25 жовтня коронавірус виявили в 5 426 осіб, одужали 1 029 людей.

24 жовтня в Україні коронавірус діагностували у ще 6 тисяч осіб, 102 пацієнти померли.