Кернес перемагає в першому турі - екзит-пол
Кернес перемагає в першому турі - екзит-пол
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
ЦВК назвала явку виборців на 22:00
ЦВК назвала явку виборців на 22:00
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Києві ще 308 людей захворіли на коронавірус

У столиці вже 34 362 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

У Києві ще 308 людей захворіли на коронавірус
Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві за минулу добу зафіксували 308 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

"На сьогодні в столиці вже 34 362 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. Захворіли: 

  • 168 жінок віком від 20 до 84 років
  • 131 чоловік віком від 18 до 91 рокiв
  • 4 дівчаток від 9 місяців до 15 років та 5 хлопчиків від 11 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 13 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці потрапили 42 пацієнти. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

15 хворих померли минулої доби. Загалом коронавірус забрав життя 699 киян. Одужали 5 мешканців столиці. Усього коронавірус подолали 11 749 киян.

Сьогодні в столичних лікарнях лікуються 1856 хворих на коронавірус. Із них 31 дитина. 463 пацієнти - у важкому стані, 647 отримують кисневу підтримку, 29 - під апаратами ШВЛ. Іще 178 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус. Запалення легень у столичних лікарнях лікують 466 хворих.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, сьогодні Україна вийшла на 22 місце у світі за кількістю інфікованих ковідом. Упродовж 25 жовтня коронавірус виявили в 5 426 осіб, одужали 1 029 людей. 

24 жовтня в Україні коронавірус діагностували у ще 6 тисяч осіб, 102 пацієнти померли.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також