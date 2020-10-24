Лікарні для хворих з ковідом зайняті на понад 60%, - МОЗ

В Україні лікарні для пацієнтів з підозрою або підтвердженим коронавірусом зайняті на 61,7%. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найскладніша ситуація в Одеській (79,4%) і Запорізькій (76,1%) областях. У всіх областях, крім Херсонської, завантаженість ліжок вище 50%.

Міністр Максим Степанов під час брифінгу повідомив, що за минулу добу в Україні госпіталізували 1058 людей.

Станом на 21 жовтня у лікарнях перебували 23 тисячі пацієнтів з підозрою або підтвердженим ковідом. У середині жовтня Степанов повідомляв, що ліжковий фонд становить 34 тисячі, готували ще 6,5 тисяч ліжок.

Згідно результатів моделювання Київської школи економіки, кожна п’ята лікарня першої хвилі критично заповнена хворими на ковід. У 54 закладах реанімаційні ліжка заповнені на 100%.

Раніше Міністерство охорони здоров'я розробило план дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки для медичної системи. Зараз країна знаходиться на пешому рівні, коли щоденна кількість випадків у межах 5000-7000. За словами міністра, це той рівень, який українська система охорони здоров'я здатна витримувати.

Ресурси системи охорони здоров'я будуть вичерпані на четвертому рівні, якщо щоденна кількість нових інфікованих сягне 20 000.