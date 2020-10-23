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Усі лікарі Коломийської інфекційної лікарні захворіли на коронавірус

В лікарні пацієнтів обслуговує середній та молодший персонал.

Усі лікарі Коломийської інфекційної лікарні захворіли на коронавірус
Фото: kyivcity.gov.ua

У Коломиї Івано-Франківської області всі лікарі інфекційної лікарні хворі на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на міського голову Коломиї Ігоря Слюзара.

"Лікарі всі хворі на COVID-19, у тому числі й керівник закладу. Загалом, в інфекційній лікарні працюють 17 лікарів", - йдеться в повідомленні.

Мер Коломиї зазначив, що в КНП "Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області" пацієнтів обслуговує середній та молодший персонал.

За його словами, в Коломиї статистика хворих на коронавірусну змінюється до гіршого.

"В лікарні лежить 21 хворий з підтвердженим COVID-19, 24 - під підозрою", - зазначив Слюзар.

Інфекційна лікарня - одна з двох, яка приймає ковідних хворих у Коломиї. Вона має 60 ліжок, 55 з яких інфекційні.

Коломийська центральна районна лікарня має 105 інфекційних ліжок, а всього - 280.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових хворих за добу. Одужали за добу 2 680 пацієнтів.

Також сьогодні Україна піднялася на 23 місце серед країн за поширенням коронавірусу, посунувши Пакистан на 24 сходинку.

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