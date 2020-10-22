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Зеленський готовий випробувати на собі українську вакцину від COVID-19 в разі її появи

За словами голови держави, ця вакцина унікальна.

Зеленський готовий випробувати на собі українську вакцину від COVID-19 в разі її появи
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність випробувати на собі українську вакцину від COVID-19, якщо вона буде створена.

Про це він заявив в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам.

За словами голови держави, наразі в Україні ведеться робота зі створення вакцини від коронавірусу.

"Ми не можемо говорити про все, тому що мають відбутися клінічні дослідження, і це правда. Ми не маємо права. Вона (вакцина - ред.), скажу так, унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна тому, що не така, як інші. і це правда, це ключове в цій вакцині. Що важливо: ми знаємо, у нас є матеріали і інформація, що дослідження проводилися, але не на людях", - сказав він в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам, трансльованому в четвер.

Президент також заявив про готовність випробувати вакцину на собі в разі її успішного створення.

"Так. Ті результати, які показували, - я задоволений. Якщо скажуть - так", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 20 жовтня Володимир Зеленський провів нараду з науковцями, залученими до розробки оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19. Розробники представили Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини. Ці дослідження тривали шість місяців і включають наявність нейтралізації вірусу COVID-19 у культурі інфікованих клітин людини.

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