​За минулу добу в Києві виявлено найбільше випадків ковіду від початку пандемії

За минулу добу в Києві зафіксована найбільша кількість хворих за весь період пандемії. Коронавірусну недугу лабораторно підтверджено у 631 людини. Загалом 32,5 тисячі киян заразилися COVID-19.

Про це у телеграм-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

21 жовтня в Києві померли 15 хворих із ковідом. Загалом коронавірус забрав життя 642 киян.

Захворіли 341 жінка віком від 18 до 85 років, 253 чоловіки віком від 18 до 84 рокiв, 5 дівчаток від 5 до 17 років і 12 хлопчиків від 11 місяців до 16 років. Серед захворілих - 23 медики.

До лікарень столиці госпіталізували ще 46 пацієнтів. Одужали за минулу добу 189 людей. Усього коронавірус подолали 11 304 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському (96), Солом'янському (95) та Оболонському (94 випадки) районах столиці.

20 жовтня у Києві зафіксували рекордну кількість пов’язаних з ковідом смертей. У столиці за добу померли 23 пацієнти з підтвердженим COVID-19.