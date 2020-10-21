Степанов: у лікарнях перебувають майже 23 тисячі хворих на коронавірус

За добу на коронавірус захворіли 318 дітей і 365 медпрацівників.

Під час робочого візиту у Житомирську область

В Україні в медичних закладах, призначених для лікування пацієнтів із коронавірусом, перебувають 22 977 людей.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу було госпіталізовано 1009 людей. На сьогоднішній ранок на ліжках перебувають 22 977 людей. Тобто ті люди, у яких вже підтверджений коронавірус або з підозрою", - сказав Степанов.

За його словами, за добу на коронавірус захворіли 318 дітей і 365 медпрацівників.

Степанов також зазначив, що за попередню добу загалом було здійснено 62 869 тестувань на коронавірус. З них 32 729 методом ПЛР, а методом ІФА - 30 140 досліджень.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок середи, 21 жовтня, зафіксовано 6 719 нових випадків захворювання на коронавірус. Одужали за добу 2 686 пацієнтів, 141 людина померла.

Учора Максим Степанов у Верховній Раді озвучив план дій відповідно до різних рівнів небезпеки коронавірусу для медичної системи. За найгіршим із сценаріїв, якщо щоденна кількість нових інфікованих буде близько 20 000, лікарям доведеться обирати, кому надавати допомогу.

Також учора Володимир Зеленський провів нараду з науковцями, залученими до розробки оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19. Президенту показали результати доклінічної фази дослідження препарату.