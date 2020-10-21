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У Чернівцях від імені медиків ​поширювали листівки із сумнівними порадами для виборців, - поліція

"Там розміщено поради, які не є офіційними рекомендаціями МОЗ і можуть спричинити паніку серед населення".

У Чернівцях від імені медиків ​поширювали листівки із сумнівними порадами для виборців, - поліція
Архівне фото
Фото: пресс-служба президента

У місті Чернівці поліція встановлює організаторів поширення листівок із сумнівними порадами для виборців, як відвідувати виборчі дільниці в умовах карантину.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

Автори листівок посилаються на волонтерську медичну організацію, якої не існує. Поліцейські з’ясували, що медичні працівники області не причетні до вказаних листівок.

У поліцію звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що на вулиці Героїв Майдану невідомі особи розклеюють листівки з порадами для виборців.

"Зі слів заявниці, в цих матеріалах наголошується на підвищеному ризику інфікування COVID-19 для громадян старше 50 років на виборчих дільницях. Також там розміщено поради, які не є офіційними рекомендаціями МОЗ і можуть вплинути на емоційний стан виборців, спричинивши паніку серед населення", - повідомили в НПУ.

Для перевірки отриманої інформації за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Обстеживши прилеглу територію, поліцейські виявили двох осіб, які розповсюджували листівки. Правоохоронці відібрали в них пояснення і наразі продовжують з’ясовувати обставини події і встановлюють інших осіб, причетних до виготовлення та розповсюдження таких матеріалів.

Нагадаємо, в Україні 5 вересня стартував виборчий процес місцевих виборів. Самі вибори відбудуться в неділю, 25 жовтня.

Центральна виборча комісія спільно з експертами профільних міністерств і військовими медиками розробили алгоритм проведення виборів. Зазначалося, що обмеження на право голосування не буде навіть для виборців з ознаками ГРВІ чи підвищеної температури 37,2, але в окремій кабіні.

14 вересня Кабмін затвердив протиепідемічні правила для голосування на місцевих виборах. Усі особи, які заходитимуть до виборчих дільниць, будуть опитуватися щодо наявності симптомів респіраторних захворювань. Також усім мірятимуть температуру. На вході до приміщення виборчої комісії та приміщення для голосування повинні бути антисептики для рук. Також слід обладнати місця для централізованого збору й утилізації засобів індивідуального захисту.

Рада Європи ухвалила рішення про дистанційне спостереження за місцевими виборами в Україні.

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