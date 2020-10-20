​Ексзаступнику міністра оборони повідомлено про підозру у бездіяльності у "справі бронежилетів"

Колишній посадовець не вжив заходів щодо неприйняття неякісної продукції, внаслідок чого державі було завдано 42 млн грн збитків.

Колишньому заступнику міністра оборони України повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади, що спричинила тяжкі наслідки, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в умовах особливого періоду у "справі про неякісні бронежилети".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Встановлено, що працівники Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України з квітня по червень 2019 року здійснили закупівлю та прийом 11 тисяч бронежилетів, які за своїми властивостями не спроможні захистити військовослужбовців від уражень вогнепальною зброєю.

"Колишній посадовець, знаючи вказані обставини, не вжив заходів щодо неприйняття такої продукції, внаслідок чого державі було завдано 42 млн грн збитків", - йдеться у повідомленні.

Наразі у кримінальному провадженні повідомлено про підозру восьми особам, шестеро з яких на час вчинення злочину перебували на керівних посадах у Міністерстві оборони.

Імені колишнього заступника міністра оборони, якого повідомлено про підозру, в Офісі генпрокурора не повідомили.

Нагадаємо, під час одного з судових засідань по цій справі на початку лютого прокурор Микола Середа озвучив, що працівники Міноборони в одній з розмов між собою стверджували, що приймати бронежилети, хоча вони нібито прострілюються, їх заставляв колишній заступник міністра оборони Олег Шевчук. На запитання LB.ua, чому він не є підозрюваним у справі, прокурор відповів: "Досудове слідство триває. Якщо будуть наявні докази, пред'явимо підозру". Докладніше чиайте у матеріалі LB.ua "Прострілюються чи ні? Справа про закупівлю бронежилетів".

У листопаді минулого року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п'ятьом топчиновникам Міноборони в закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар". Трьох заарештували з можливістю вийти під заставу в 76 млн гривень. Це начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Дмитро Марченко, його перший заступник Сергій Почтаренко і начальник управління контролю якості Михайло Каморянський.

Ще двом суд обрав домашній арешт. Це заступниця начальника Марченка Ольга Капінус і начальник відділу розробки речового майна Василь Саковець. 26 листопада ДБР вручило підозру власнику компанії, яка виробляла бронежилети.

22 квітня 2020 року у двох підозрюваних у справі про закупівлю бронежилетів закінчився термін запобіжного заходу.