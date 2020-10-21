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У Кремлі заявили, що вирішать проблему з водопостачанням окупованого Криму і без України

Президент РФ Путін проведе з цього питання "дуже важливу нараду".

У Кремлі заявили, що вирішать проблему з водопостачанням окупованого Криму і без України

У Кремлі заявляють, що Росія забезпечить окупований Крим питною водою і без участі України.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

У Путіна заявили, що Україна "сама виключила переговори з РФ щодо забезпечення окупованого Криму водою".

"Росія - це потужна країна, вона здатна забезпечити Крим водою без України, що і буде зроблено, щоб потім не залежати від цього самого крана", - сказав Пєсков.

При цьому він наголосив, що ситуація на півострові з водою критична і президент РФ Володимир Путін проведе з цього питання "дуже важливу нараду".

"Тема - водопостачання Криму. Ви знаєте, що ситуація там критична з водопостачанням. Причина добре відома, але заходи вживаються. Було відповідне доручення президента, і урядом був затверджений комплексний план щодо забезпечення водопостачання Криму", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 19 вересня російські окупанти попередили, що обмежують водопостачання у курортній Алушті і декількох селищах на півдні Криму. У водосховищі, яке забезпечує цей регіон, води вистачить лише до грудня.

На початку жовтня Росія виділила $64 млн для створення нових об’єктів водопостачання в окупованому Криму. Зазначалося, що кошти спрямують на будівництво водозабору на річці Бельбек з очисними й інженерними спорудами, а також на інфраструктуру для перекидання води з Кадиківського кар'єру. Будівельні роботи буде вести Міноборони РФ. 

До 2014 року близько 85% потреб жителів Криму у воді забезпечував Північно-Кримський канал, вода по якому йшла з України. Але після окупації півострова Росією Україна припинила постачання води. Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання буде відновлено тільки після деокупації.

У лютому 2020-го постпред президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич виключив можливість подачі води в Крим до деокупації. Після цього глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що погодився б пустити воду в Крим в обмін на поступки з боку Путіна щодо Донбасу

На початку серпня прем’єр-міністр Денис Шмигаль допустив можливість постачання прісної води з материкової частини України в анексований Крим виключно в разі гуманітарної катастрофи. У представництві президента вважають, що РФ буде добиватися відновлення водопостачання в Крим через тиск на партнерів України.

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