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НАТО створить космічний центр у Німеччині

Столтенберг заявив, що центр допоможе протидіяти загрозам з боку РФ і Китаю.

НАТО створить космічний центр у Німеччині
Фото: EPA/UPG

НАТО створить космічний командний центр у Німеччині, завданням якого буде протидія загрозам супутниковій інфраструктурі.

Про це повідомляє Politico з посиланням на генсека Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга.

"Деякі країни, в тому числі Росія і Китай, розробляють протисупутникові системи, які можуть засліплювати, виводити з ладу або збивати супутники і створювати небезпечні уламки на орбіті... Ми повинні краще розуміти проблеми в космосі і нашу здатність їх вирішувати", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що створення центру на авіабазі Рамштайн у Німеччині погодять під час зустрічі міністрів оборони НАТО, яка розпочнеться в четвер.

"Цей (центр у Рамштайні) буде координаційним центром для забезпечення космічної підтримки операцій НАТО, обміну інформацією і координації нашої діяльності", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, у червні у НАТО узгодили заходи у відповідь на ядерну загрозу з боку Росії. Союзники узгодили збалансований пакет політичних і військових заходів, зокрема посилення протиповітряної і протиракетної оборони. Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив прихильність контролю над озброєннями, зазначивши, що Альянс не збільшуватиме ядерного арсеналу за прикладом РФ.

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