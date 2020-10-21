У "Нафтогазі" відреагували на розширення США санкцій проти "Північного потоку-2"

Очікується, що до кінця цього року Конгрес США ухвалить додаткові санкції проти компаній, що сприяють "Північному потоку-2".

НАК "Нафтогаз України" підтримує рішення Сполучених Штатів розширити санкції проти "Північного потоку-2", який призначений для транспортування російського газу до Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Нафтогаз" і надалі тісно співпрацюватиме зі своїми партнерами у Вашингтоні, Брюсселі, Берліні та інших регіонах, щоб не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2". Спільні зусилля – основа колективної безпеки трансатлантичної спільноти", - мовиться у повідомленні.

Сьогодні Державний департамент США розширив санкції щодо газопроводу "Північний потік-2". Нова директива встановлює, що санкції будуть застосовуватися до компаній, що надають послуги, об'єкти або фінансування для "модернізації або установки обладнання" для суден, які будуть працювати над будівництвом "Північного потоку-2" .

В "Нафтогазі" пояснили, що США застосовуватимуть санкції до всіх компаній, які надають послуги або сприяють розширенню можливостей російського трубоукладального судна "Академік Черський" чи іншого російського трубоукладального судна, що використовується для будівництва "Північного потоку-2".

Крім того, очікується, що до кінця цього року в рамках законопроекту про річний оборонний бюджет США Конгрес ухвалить додаткові санкції проти компаній, що сприяють "Північному потоку-2".

"Ці санкції мають поширюватися на надання страхових послуг російським трубоукладальним суднам, експлуатаційну сертифікацію "Північного потоку-2" та різні форми сприяння трубоукладальним роботам для будівництва трубопроводу", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет Польщі UOKiK 7 жовтня оштрафував російський "Газпром" на $7,6 млрд і наклав $61 млн стягнень на п'ять компаній, що фінансують "Північний потік-2", за будівництво газопроводу без його згоди.

Якщо російський монополіст не виплатить $7,6 млрд штрафу за рішенням Антимонопольного комітету Польщі, активи російського "Газпрому" можуть бути арештовані.