Суд у Білорусі визнав канал і логотип NEXTA екстремістськими

Суд Мінська визнав інформаційний канал месенджеру Telegram "NEXTA-Live" і логотип (цифровий водяний знак NEXTA) екстремістськими матеріалами.

Про це повідомляє державне ЗМІ "БЕЛТА" з посиланням на рішення суду.

Зазначається, що таке рішення прийнято "у зв'язку з вмістом інформаційної продукції з ознаками екстремістської діяльності" - а саме відеороликів, закликів і публікацій як від імені редакції каналу, так підписників. Йдеться про організацію та публічні заклики до здійснення масових заворушень.

Після рішення суду Міністерству інформації Білорусі необхідно включити канал і логотип NEXTA у республіканський список екстремістських матеріалів, вжити заходів для обмеження доступу до інформаційних ресурсів, що містять аналогічні найменування, та їх поширення.

Рішення суду підпадає під негайне виконання.

Нагадаємо, у серпні Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала і Степана Путіла, який створив Telegram-канал NEXTA, що висвітлює події в Білорусі. У вересні головний редактор Telegram-каналу Роман Протасевич залишив проєкт.

Наприкінці вересня білоруське видання TUT.BY на три місяці позбавили статусу ЗМІ. Починаючи з 7 серпня 2020 року TUT.BY отримав чотири попередження. Претензії від відомства прийшли після матеріалів, які розповідали про фальсифікації під час виборів президента.

8 вересня Лукашенко зібрав на інтерв’ю російські прокремлівські ЗМІ - представників телеканалів Russia Today, "Первого канала", "Россия 1" і радіостанції "Говорит Москва".

З 2 жовтня в Білорусі позбавили акредитації всі іноземні ЗМІ.