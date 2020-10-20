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Азербайджан узяв під контроль місто біля кордону з Вірменією та 24 села у Нагірному Карабасі, - Алієв

Президент закликав Вірменію вивести війська, "поки не пізно".

Азербайджан узяв під контроль місто біля кордону з Вірменією та 24 села у Нагірному Карабасі, - Алієв
Ільхам Алієв
Фото: jam-news.net

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що армія вийшла на кордон із Вірменією та взяла під контроль місто Зангілан, а також 24 села у Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє "Вісник Кавказу".

За його словами, села були звільнені у Фізулінському, Джебраїльському, Ходжавендському і Зангіланському районах.

Також президент повідомив, що село Венг Ходжавендського району отримало нову назву - Чінарли.

Алієв навів дані про знищену бойову техніку Вірменії. Зокрема, за його словами, азербайджанська армія з початку бойових дій вивела з ладу 241 танк і ще 39 захопила як трофеї.

Президент наголосив, що Єреван, "поки не пізно", повинен вивести війська з Азербайджану.

Нагадаємо, раніше Алієв повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі, а також містом і сімома селами Нагірного Карабаху.  

27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та Нагірним Карабахом, який контролюється Вірменією, відновилися активні бойові дії. 10 жовтня за підсумками переговорів у Москві сторони домовились про припинення вогню. Перемовини тривали 10 годин. У результаті сторони зійшлися на чотирьох пунктах. Зокрема, режим припинення вогню мав початись о 12:00 у суботу, 10 жовтня. За годину після його початку Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного у зриві перемир'я

На початку жовтня в ООН повідомили, що з початку відновлення активних бойових дій 27 вересня в Нагірному Карабаху і на прилеглих територіях загинули більш ніж 50 цивільних осіб. 17 жовтня Азербайджан заявив, що внаслідок ракетного обстрілу з боку збройних сил Вірменії по місту Гянджа загинули 12 людей, більш ніж 40 осіб отримали поранення.

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