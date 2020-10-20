Трамп заявив, що братиме участь в остаточних дебатах з Байденом

Президент США Дональд Трамп заявив, що братиме участь в остаточних прямих президентських дебатах у четвер увечері, попри нові умови та теми, оголошені організаторами.

Про це повідомляє Independent.

"На борту Air Force One Трамп сказав журналістам, що братиме участь, але зазначив, що "дуже несправедливо, що змінили теми", - йдеться в повідомленні.

Дебати заплановані на 21:00 за тихоокеанським стандартним часом у четвер у Нешвіллі, штат Теннессі. Модератором буде Крістен Волкер з NBC. Це остання зустріч Трампа і кандидата від демократів Джо Байдена перед виборами 3 листопада.

Нагадаємо, вчора у США позапартійна комісія з питань президентських дебатів ухвалила рішення про те, що під час наступних дебатів кандидатам вимикатимуть мікрофони в разі порушення регламенту. Таким чином на початку кожного із шести сегментів дебатів кандидат матиме дві хвилини, щоб відповісти на питання. Під час цієї частини мікрофон опонента буде вимкнений. Під час відкритої дискусії працюватимуть мікрофони обох кандидатів.

Пропозиція про такі зміни з’явилася практично відразу після першого раунду дебатів 29 вересня. Тоді чинного президента та кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа звинувачували, що він неодноразово перебивав свого опонента від Демократичної партії Джо Байдена.

Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник - демократ, колишній віцепрезидент США Джо Байден. Згідно з результатами опитування The Guardian та Opinium Research, наразі Байден випереджає Трампа на 17%.

10 жовтня у США скасували дебати між Трампом і Байденом. Їх вирішили провести у віртуальному форматі після того, як Трамп заразився коронавірусом, але президент назвав це "неприйнятним" і відмовився від участі.

12 жовтня в Білому домі повідомили, що Трамп готовий до проведення чергового раунду дебатів у традиційному форматі, а лікарі дозволили йому відновити суспільну діяльність. 12 жовтня Трамп відновив передвиборні зустрічі з електоратом.