У США ухвалили рішення вимикати мікрофон на президентських дебатах

У США позапартійна комісія з питань президентських дебатів 19 жовтня ухвалила рішення про те, що під час наступних дебатів кандидатам вимикатимуть мікрофони в разі порушення регламенту.

"Комісія сподівається, що кандидати з повагою ставитимуться до часу один одного, що сприятиме розвитку цивілізованого дискурсу на користь глядачів", - йдеться в заяві комісії.

Таким чином на початку кожного з шести сегментів дебатів кожен кандидат матиме дві хвилини, щоб відповісти на питання. Під час цієї частини мікрофон опонента буде відключений. Під час відкритої дискусії будуть працювати мікрофони обох кандидатів.

Пропозиція про такі зміни з’явилася практично одразу після першого раунду дебатів, які відбулися 29 вересня. Тоді чинного президента та кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа звинувачували, що він неодноразово перебивав свого опонента від Демократичної партії Джо Байдена.

Наступні дебати відбудуться 22 жовтня й стануть останньою можливістю для виборців побачити кандидатів на одній сцені перед президентськими виборами.

Нагадаємо, президентські вибори в США відбудуться 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник - демократ, колишній віце-президент США Джо Байден. Наразі, згідно з результатами опитування The Guardian та Opinium Research, Байден випереджає Трампа на 17%.

10 жовтня у США скасували дебати між Трампом і Байденом. Їх вирішили провести у віртуальному форматі після того, як Трамп заразився коронавірусом, але президент назвав це "неприйнятним" і відмовився від участі.

12 жовтня у Білому домі повідомили, що Трамп готовий до проведення чергового раунду дебатів у традиційному форматі, а лікарі дозволили йому відновити суспільну діяльність. 12 жовтня Трамп відновив передвиборчі зустрічі з електоратом.