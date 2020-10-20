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У Білорусі оголосили набір у "народні дружини" на допомогу міліції

Зазначається, що добровольці отримуватимуть "фінансове заохочення".

У Білорусі оголосили набір у "народні дружини" на допомогу міліції
Фото: EPA/UPG

Державні Засоби масової інформації Білорусі поовідомили, про початок створення так званих "народних дружин" на допомогу силовикам.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"У зв'язку зі сформованою в республіці ситуацією і необхідністю забезпечення правопорядку, на вулицях вирішено почати формування добровільних дружин", - заявив в ефірі ОНТ начальник ГУВС Мінміськвиконкому Іван Кубрак.

За його словами, брати участь в охороні правопорядку можуть все повнолітні білоруси.

"У нас немає народних дружин, але є добровільні. Є закон про участь громадян в охороні громадського порядку, і будь-який громадянин (як правило, на підприємствах є такі дружини) може взяти участь в охороні громадського порядку разом з співробітниками органів внутрішніх справ", - зазначив Кубрак.

Він також зазначив, що добровольці будуть отримувати фінансове заохочення.

Тим часом лідерка опозиції Світлана Тіхановська назвала силовикам крайній термін для переходу на бік народу і закликала їх не виконувати злочинні накази.

"Ви звикли виконувати накази. Але повинні розуміти, що скоро накази будуть звучати від нової, демократичної влади. Це неминуче", - написала вона в своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що силовикам у Білорусі дозволять застосовувати проти мітингувальників бойову зброю.

Масові протести у Білорусі тривають з 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.

14 серпня  Тихановська заявила про створення Координаційної ради для трансферу влади, але вже на початку вересня  затримали або видворили шістьох із семи її членів. 

У жовтні Євросоюз запровадив санкції проти 50 білоруських посадовців (серед них міністр внутрішніх справ та його заступники, а також увесь склад ЦВК) за фальсифікацію виборів та репресії проти учасників протестів. Лукашенка у цьому списку не було. У МЗС Білорусі заявили про запровадження санкцій проти ЄС у відповідь.

Пізніше голови міністерств закордонних справ країн ЄС погодили внесення Лукашенка до санкційного списку. Україна розгляне можливість санкцій проти Лукашенка після завершення процедури в Євросоюзі.

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