Зеленський призначив посла України у Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Діброву послом України у Фінляндії.
Про це йдеться в указі президента України №453/2020.
"Призначити Діброву Ольгу Олександрівну надзвичайним і повноважним послом України у Фінляндській Республіці", - йдеться в указі.
Відомо, що раніше Ольга Діброва обіймала посаду директора Департаменту державного протоколу Міністерства закордонних справ України.
Нагадаємо, 21 вересня Зеленський призначив послом України в Швеції Андрія Плахотнюка.
Перед цим Зеленський призначив послів України в Державі Ізраїль та Республіці Казахстан.