Зеленський призначив посла України у Фінляндії

Ним стала Ольга Діброва, яка раніше обіймала посаду директора Департаменту державного протоколу МЗС.

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Діброву послом України у Фінляндії.

Про це йдеться в указі президента України №453/2020.

"Призначити Діброву Ольгу Олександрівну надзвичайним і повноважним послом України у Фінляндській Республіці", - йдеться в указі.

Відомо, що раніше Ольга Діброва обіймала посаду директора Департаменту державного протоколу Міністерства закордонних справ України.

Нагадаємо, 21 вересня Зеленський призначив послом України в Швеції Андрія Плахотнюка.

Перед цим Зеленський призначив послів України в Державі Ізраїль та Республіці Казахстан.