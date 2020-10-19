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Зеленський призначив посла України у Фінляндії

Ним стала Ольга Діброва, яка раніше обіймала посаду директора Департаменту державного протоколу МЗС.

Зеленський призначив посла України у Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Діброву послом України у Фінляндії.

Про це йдеться в указі президента України №453/2020.

"Призначити Діброву Ольгу Олександрівну надзвичайним і повноважним послом України у Фінляндській Республіці", - йдеться в указі.

Відомо, що раніше Ольга Діброва обіймала посаду директора Департаменту державного протоколу Міністерства закордонних справ України.

Нагадаємо, 21 вересня Зеленський призначив послом України в Швеції Андрія Плахотнюка.

Перед цим Зеленський призначив послів України в Державі Ізраїль та Республіці Казахстан.

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