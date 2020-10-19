У ПАРЄ прокоментували вихід Росії з переговорів про МН17

У Парламентській асамблеї Ради Європи розчаровані виходом Росії з консультаційної групи щодо катастрофи малайзійського боїнга рейсу MH17 на Донбасі.

Про це йдеться в поширеній 19 жовтня заяві румунського парламентарія Тітуса Корлецяна, який є доповідачем з питання притягнення до відповідальності причетних до збиття малайзійського літака у небі над Донбасом.

"Вихід Росії із тристоронніх переговорів є поганим сигналом, насамперед для родин жертв. Заради їхніх інтересів діалог повинен бути продовжений", - цитує депутата Укрінформ.

Нагадаємо, Російська Федерація 15 жовтня заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування катастрофи малайзійського боїнга рейсу MH17 на Донбасі. У російському МЗС вважають, що Нідерланди "переслідують виключно кон'юнктурні політичні інтереси, безсоромно прикриваючись необхідністю захисту прав близьких жертв авіакатастрофи".

У МЗС України вихід Росії з консультаційної групи щодо MH17 вважають ознакою страху Москви перед правдою про трагедію.

Саміт глав держав і урядів Євросоюзу закликав Росію відновити тристоронні консультації з Австралією та Нідерландами щодо катастрофи рейсу MH17 у липні 2014 року.