"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Президент Азербайджану повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі
Президент Азербайджану повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
ГоловнаСвіт

У ПАРЄ прокоментували вихід Росії з переговорів про МН17

Діалог повинен бути продовжений.

У ПАРЄ прокоментували вихід Росії з переговорів про МН17
Фото: assembly.coe.int

У Парламентській асамблеї Ради Європи розчаровані виходом Росії з консультаційної групи щодо катастрофи малайзійського боїнга рейсу MH17 на Донбасі.

Про це йдеться в поширеній 19 жовтня заяві румунського парламентарія Тітуса Корлецяна, який є доповідачем з питання притягнення до відповідальності причетних до збиття малайзійського літака у небі над Донбасом.

"Вихід Росії із тристоронніх переговорів є поганим сигналом, насамперед для родин жертв. Заради їхніх інтересів діалог повинен бути продовжений", - цитує депутата Укрінформ.

Нагадаємо, Російська Федерація 15 жовтня заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування катастрофи малайзійського боїнга рейсу MH17 на Донбасі. У російському МЗС вважають, що Нідерланди "переслідують виключно кон'юнктурні політичні інтереси, безсоромно прикриваючись необхідністю захисту прав близьких жертв авіакатастрофи".

У МЗС України вихід Росії з консультаційної групи щодо MH17 вважають ознакою страху Москви перед правдою про трагедію.

Саміт глав держав і урядів Євросоюзу закликав Росію відновити тристоронні консультації з Австралією та Нідерландами щодо катастрофи рейсу MH17 у липні 2014 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також