ЄС відреагував на вихід РФ з консультаційної групи щодо MH17

Європейська рада закликала Російську Федерацію продовжити тристоронні переговори з Австралією та Нідерландами з питання катастрофи рейсу МН17.

Саміт глав держав і урядів Євросоюзу закликав Росію відновити тристоронні консультації з Австралією та Нідерландами щодо катастрофи рейсу MH17 у липні 2014 року.

Про це йдеться в підсумковій заяві саміту Євросоюзу, що завершився в п’ятницю в Брюсселі.

"Європейська рада закликала Російську Федерацію продовжити тристоронні переговори з Австралією та Нідерландами з питання знищення рейсу МН17. Через шість років після трагічного інциденту 298 жертв і їх близькі заслуговують звершення правосуддя. Європейська рада підтримує всі зусилля по встановленню правди і визначення відповідальності, відповідно до резолюції РБ ООН номер 2166", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Російська Федерація 15 жовтня заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування катастрофи малайзійського боїнга рейсу MH17 на Донбасі. У російському МЗС вважають, що Нідерланди "переслідують виключно кон'юнктурні політичні інтереси, безсоромно прикриваючись необхідністю захисту прав близьких жертв авіакатастрофи".

В МЗС України вихід Росії з консультаційної групи щодо MH17 вважають ознакою страху Москви перед правдою про трагедію.