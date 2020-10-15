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МЗС України відреагувало на вихід РФ з консультаційної групи щодо MH17

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив вихід РФ з консультаційної групи щодо MH-17 під час телефонної розмови з нідерландським колегою Стефом Блоком.

МЗС України відреагувало на вихід РФ з консультаційної групи щодо MH17
Фото: EPA/UPG

Вихід Росії з консультаційної групи щодо катастрофи малайзійського боїнга рейсу MH17 на Донбасі свідчить про страх Москви перед правдою про трагедію.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає пресслужба МЗС.

"Вихід РФ з консультацій щодо МН17 - це промовисте свідчення її страху перед правдою про те, що сталося 17 липня 2014 року у небі над Донбасом", - сказав Кулеба під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Стефом Блоком.

Нагадаємо, Російська Федерація 15 жовтня заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування катастрофи малайзійського боїнга рейсу MH17 на Донбасі. У російському МЗС вважають, що Нідерланди "переслідують виключно кон'юнктурні політичні інтереси, безсоромно прикриваючись необхідністю захисту прав близьких жертв авіакатастрофи".

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