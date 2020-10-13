Кулеба виступив проти повторного закриття кордонів для іноземців

"Усі, хто хотів, уже повернулися; усі, хто вирішив залишитися там, де вони є, - залишилися".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив проти повторного закриття кордонів через карантинні обмеження.

Про це він заявив на брифінгу.

"Особисто я, якщо це питання (про закриття кордону під час спалаху коронавірусу, - ред.), з`явиться на порядку денному, виступатиму проти запровадження заборони на в`їзд іноземцям, а також проти ідеї закликати українців масово повертатися масово додому", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що на початку пандемії МЗС спільно із іншими органами влади виконали свою функцію щодо сприяння українцям у поверннні додому.

"Це була безпрецедентна масштабна операція... Проте вже наступила нова реальність: усі, хто хотів, вже повернулися, усі, хто вирішив залишитися там, де вони є, залишилися. Тому зараз важливо не генерувати нові міграційні потоки, бо кожен рух - це наражався себе на небезпеку", -наголосив голова МЗС.

Нагадаємо, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС не має наміру вводити загальний карантин і закривати кордони. Натомість ЄК розробила єдині правила переміщень з класифікацією регіонів залежно від рівня пандемії.

На початку пандемії у березні Україна закривала кордони - в'їзд іноземцям було заборонено, а для громадян України передбачалась обов'язкова обсервація. Заборону на в'їзд для іноземців скасували 12 червня.

Наприкінці серпня Кабінет Міністрів розробив також регламент заборони на в’їзд в Україну іноземців, але йшлося тільки про країни червоної зони. Водночас президент Володимир Зеленський просив, щоб для громадян сусідньої Білорусі передбачили пом’якшені умови в’їзду через ситуацію в країні.