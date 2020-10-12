На Донеччині правоохоронці викрили жителів міста Авдіївка, які шляхом систематичного надання хабарів військовим посадовим особам Збройних Сил України налагодили схему переміщення тютюнових виробів з окупованої території, підконтрольній бойовикам "ДНР".

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Задокументовано переміщення підакцизних товарів у виді цигарок у кількості 5 тис. пачок з непідконтрольної Україні території та передачу за безперешкодне їх переміщення неправомірної вигоди в сумі 15 тис. гривень командиру одного з підрозділів Збройних Сил України, після чого злочинну діяльність вказаних громадян припинено та їх затримано в порядку ст. 208 КПК України, а предмет неправомірної вигоди і підакцизний товар вилучені", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають першочергові слідчі дії для встановлення всіх причетних до його вчинення осіб, готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше Кабмін спростив для населення перевезення товарів через лінію розмежування на Донбасі.

У серпні в зоні ООС спецслужби затримали трьох контрактників з контрабандою зброї.