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На окупованій частині Донеччини навчальні заклади перевели на дистанційне навчання

Така форма навчання діятиме до наступного "особливого розпорядження" окупантів.

На окупованій частині Донеччини навчальні заклади перевели на дистанційне навчання
Фото: Надане Олексієм Матюшенком

У непідконтрольних уряду України районах Донецької області всі навчальні заклади перевели на дистанційне навчання. Про це повідомляють сайти бойовиків "ДНР", передає РБК-Україна.

"З 12 жовтня 2020 року та до особливого розпорядження керівники організацій та установ усіх форм власності, що надають освітні послуги, повинні забезпечити організацію освітнього процесу з використанням електронного навчання та дистанційних освітніх технологій", - йдеться у повідомленні.

З 5 до 25 жовтня школи у контрольованій проросійськими силами частині Донецької області пішли на осінні канікули.

Згідно даних "міністерства здоров'я" "ДНР", коронавірусом хворіють 2029 осіб, 2238 - одужали, 289 людей померли.

Напередодні в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет закликав на два тижні перейти на дистанційне навчання по всій Україні у зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю.

Згідно правил МОЗу, дистанційно навчаються усі навчальні заклади регіонів із "червоної зони". В інших регіонах рішення про форму навчання приймають безспосередньо у школах. 

Станом на початок жовтня в Україні коронавірус виявили у 1257 школярів та 2158 вчителів. Понад 83 тисячі учнів перебували на самоізоляції

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