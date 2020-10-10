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ВМС України провели тренування на британському есмінці "Dragon"

Під час навчань відпрацьовувались абордажні дії, захід на борт, ведення ближнього бою, та зачистка судна.

ВМС України провели тренування на британському есмінці "Dragon"
"Dragon"
Фото: mil.gov.ua

Оператори-розвідники 73го морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого провели спільні навчання разом з колегами країн НАТО на есмінці "Dragon" Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Під час навчань відпрацьовувались абордажні дії на есмінці, захід на борт, ведення ближнього бою, та зачистка судна.

Спільні навчання проводяться в рамках навчально-тренувальної операції "ОРБІТАЛ" - "Розбудова партнерства - Україна".

7 жовтня, до Одеського морського порту в рамках дружнього візиту прибув есмінець Королівських ВМС Великої Британії "Dragon". До плану візиту входить проведення протокольної зустрічі між делегаціями ВМС ЗС України двох країн та спільні корабельні тренування на борту британського есмінця.

Нагадаємо, 11 червня президент Володимир Зеленський призначив нового главу Військово-морських сил ЗСУ.

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