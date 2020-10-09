За 25 кілометрів від Харкова знаходиться селище Вільшани, засноване переселенцями з однойменного села на Черкащині у 1655 році. Дістатися можна маршруткою з ДП “Холодна Гора” в Харкові за 25 гривень, час у дорозі - близько 40 хвилин. Обережно, пасажири без масок!

Фото: Олександр Рудоманов

Маршрутка приїжджає в центр селища на непримітну зупинку. Поруч з нею - декілька магазинів, є випічка та різні напої.

Фото: Олександр Рудоманов

Пройшовши метрів з сорок, помічаю кілька пам’ятників в одному місці: жертвам Другої світової війни, захисникам України, жертвам репресій, ліквідаторам ЧАЕС та афганцям.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Прямо навпроти розташовується одна з двох пам’яток селища: колишній земельний банк, збудований у 1912 році. Зараз тут селищна рада, палац урочистих подій і пошта. Основна проблема цієї споруди - вона обнесена високим парканом і її можна нормально роздивитися тільки з головного входу.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

До речі, мабуть, вперше за весь час, що я пишу тревел-блоги, у мене спробували дізнатися наявність дозволу на зйомку споруди. Але після того, як я розговорився з цим дядьком з відрами, він сам почав мені розповідати про свою сім’ю.

Фото: Олександр Рудоманов

В іншому кінці села знаходиться Миколаївська дерев’яна церква 1753 року. Це одна з найстаріших церков Слобожанщини. Зараз вона жахливо виглядає через останню реконструкцію. Під час робіт її обшили пластиком і тепер, кажуть, дерево гниє. Та й виглядає убого. Під час моїх відвідин церква була, на жаль, закрита так, що й на подвір’я не можна було потрапити.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Загалом, на селище я витратив десь годину. Довше всього довелося топати до церкви.

P.S. З позитивного: в Вільшанах є громадський туалет.