Історії поліцейських, яких захистили від неправдивих обвинувачень

За доволі короткий період функціонування системи Custody Records вже були зафіксовані випадки, коли завдяки належній фіксації в системі інформації щодо затриманої особи, у тому числі й за допомогою відеофіксації, вдалося зняти звинувачення на адресу правоохоронців.

Фото: Макс Требухов

“В минулому році у нас був випадок. Затримали групу за підозрою у вбивстві. Тут же звинуватили ізолятор в тому, що якогось народного депутата допускали в камери до затриманих з групи. Далі до співробітників ІТТ почали висувати претензії, через адвоката було поінформовано родичів, що цим затриманим створюють нестерпні умови, що їх б’ють. Ми зробили витяг з відео, від входу на територію ІТТ, де було зрозуміло, що цивільні далі поста №3 нікуди не заходили. Тобто депутата навіть не пустили на територію, в сам адмінкорпус, не кажучи вже про камери. Ми зробили вибірку по відео також за всі періоди, де ці люди утримувалися. Зрозуміло, що ніхто нікому нічого не робив, не катував, звинувачення були спростовані”.

Фокус-група з начальниками секторів з організації діяльності ІТТ

Аналогічна ситуація мала місце й в іншому ІТТ, коли завдяки належній фіксації тілесних ушкоджень при поміщенні затриманої особи до ізолятору вдалося зняти звинувачення на адресу працівників ІТТ у неналежному поводженні.

“У мене була нещодавно така ситуація. Приходить прокурор і каже: "До мене надійшла скарга від особи, яка у вас перебувала. Я проводжу перевірку за фактом наявності в цієї особи тілесних ушкоджень". Тобто прокурори прийшли перевірити, чи не отримала ця особа тілесні ушкодження у нас. Я кажу: "ні, він до нас прибув вже з тілесними, ось, будь ласка, фотографії". Питання було зняте”.

Інспектор з дотримання прав людини в ІТТ, де працює система Custody Records

В іншому випадку здійснення інспекторкою з прав людини відеозапису первинного інтерв’ю з доставленою до ізолятора особою дозволило довести, що інспекторка належним чином виконувала свої службові обов’язки та мала підстави для виклику до затриманої особи бригади швидкої медичної допомоги.

"У мене був випадок на початку роботи. Було питання до затриманого: "Чи потрібна Вам медична допомога?". Я бачу неозброєним оком, що людині погано, — потом обливається. Перепитуємо: "Вам потрібна допомога? Вам потрібен лікар?" А він не знає, що сказати. Перепитую я: "Треба чи ні?" Каже: “Так, треба”. Викликали йому швидку. Приїхала бригада — у нього критичний тиск, 170 на 120, відправили в лікарню поруч на території. Повертаються за годину. Питаємо в затриманого: "Яку Вам надавали допомогу?" Каже: "Укол поставили". У мене є апарат, переміряла йому тиск, - ще вище тиск став. Викликали три рази. Моталася туди-сюди бригада. Я думала, мене звільнять після цього випадку. Поруч УВБ стоять, які його привезли. Але наступного дня дістали відео (первинного інтерв’ю при поміщенні). Він на відео чітко сказав, що йому погано. І там видно, що йому погано, він червоний сидить, його потом обливає, заїкається, руки трусяться. Після цього питання було зняте".

Інспектор з дотримання прав людини в ІТТ, де працює система Custody Records

В ході моніторингу системи Custody Records були виявлені й випадки, коли завдяки наявності відеофіксації допиту, що проводився в ІТТ, вдалося зняти звинувачення зі слідчого у незаконному застосуванні сили до підозрюваної особи.

“У мене був факт, коли прийшла скарга затриманого на побиття слідчим і оперативником ІТТ під час допиту. За цим фактом почалася перевірка - перше, що їх цікавило, це відео, зрозуміло. Вони продивилися саму ситуацію - слідчий і оперативник працювали за столом, затриманий сидів навпроти, спілкувалися. В один прекрасний момент затриманий підстрибнув та напав на опера. Їм довелося застосувати фізичну силу. Черговий забіг, зрозуміло, що не били, надягли наручники. На відео все це видно, питання було зняте”.

Фокус-група з начальниками секторів з організації діяльності ІТТ

Варто відзначити, що система Custody Records допомагає інспектору захистити себе від випадкової помилки, яка в подальшому може стати причиною для службового розслідування. Про це свідчать дані моніторингу діяльності пілотних ІТТ, як-от: чверть опитаних інспекторів з дотримання прав людини повідомляють, що помилково порушували вимоги до роздільного тримання окремих категорій осіб. Водночас, в усіх випадках інспектор виявляв цю помилку самостійно, бо система підказувала, що є помилка при поміщенні в камеру затриманих певної категорії. Натомість, половина опитаних чергових ІТТ також повідомляли про поодинокі випадки помилкового порушення вимог до роздільного тримання окремих категорій осіб. Усі випадки недотримання вимог роздільного тримання в ІТТ, де немає системи Custody Records, були виявлені прокуратурою.