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Українські поліцейські отримали і тестують 200 електрошокерів

Taser дозволяє знерухомити правопорушника, не завдавши йому тяжких поранень.

Українські поліцейські отримали і тестують 200 електрошокерів
електрошокер Taser
Фото: Скриншот

Національна поліція України отримала і почала тренування з першими 200 спецзасобами електропровідної дії (електрошокерами) Taser.

Про це повідомив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

Він розповів, що Taser - це медично сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює активного правопорушника, але не відміну від бойових чи травматичних пістолетів, не завдає йому тяжких або вогнепальних поранень.

Шевченко додав, що МВС продовжує впроваджувати передові світові технології.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури розповідав, що розглядається варіант дозволити працівникам "Укрзалізниці" використовувати для захисту газові балончики.

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