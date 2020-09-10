В ОБСЄ повідомили про чергові порушення домовленостей з боку окупантів

Моніторингова місія СММ ОБСЄ на Донбасі за останні дні виявила декілька порушень домовленостей з боку окупаційних військ.

7 вересня зафіксували продовження наявної траншеї поблизу населеного пункту Березівське Луганської області. 8 вересня команда виявили 5 осіб збройних формувань із лопатами біля однієї з їхніх позицій на північно-східній стороні дороги місцевого значення поблизу Раївки Луганської області. Про це повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook.

"Також під час спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ з порушенням лінії відведення на полігонах було зафіксовано 16 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм) та 6 буксированих гаубиць (Д-30А«Жаба», 122 мм) поблизу Бугаївки Луганської області, а також три реактивних системи залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) неподалік Покровки Донецької області", - повідомили у штабі.

Крім того, на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка на Луганщині було виявлено дванадцять танків (імовірно Т-64 – 5 одиниць; невстановленого типу – 7 одиниць) та три, ймовірно, зенітні ракетні комплекси (9К35 «Стріла-10»).

Також на полігоні поблизу Тернового Донецької області патрулем зафіксовано чотири танки невстановленого типу, а на полігоні поблизу Покровки – три самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм); три буксировані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм); десять танків (невстановленого типу) поза межами виділених місць зберігання.

"Українська сторона СЦКК наголошує, що зафіксовані факти вказують на порушення незаконними збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року. Зокрема, це стосується розширення та поглиблення позицій, а також систематичного нарощення озброєння й військової техніки в прямій близькості до лінії зіткнення", - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, що 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

Українські військові дотримувалися режиму тиші, в той час як окупанти робили провокаційні постріли.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відкрити вогонь по українських укріпленнях у районі населеного пункту Шуми поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікована на його сайті.

Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

Після цього російсько-окупаційні війська тричі порушували перемир'я. Один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Вчора на засіданні Тристоронньої контактної групи домовилися про "спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ".

В Офісі президента заявили, що прояв присутності бойовиків буде "вкрай обмеженим" і це "стане ще одним аргументом на користь правоти України".