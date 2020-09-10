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В Кабміні розповіли, як військові в Криму "відбирають" воду у населення

До російської окупації води на півострові вистачало навіть в умовах посухи.

В Кабміні розповіли, як військові в Криму "відбирають" воду у населення
Фото: mtot.gov.ua

Росія в окупованому Криму направляє дефіцитну прісну воду в першу чергу на військові об'єкти, обмежуючи її подачу населенню.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Росіяни серйозно мілітаризована півострів, насичуючи його зброєю, живою силою, будуючи нові військові потужності на півострові і подаючи воду в першу чергу на ці об'єкти. Вони де-факто забирають воду у простих людей, тих, хто проживає на тимчасово окупованій території, і віддають її на потреби власної мілітаристської машини", - сказав Яременко.

Він нагадав, що до російської окупації води на півострові вистачало навіть в умовах посухи.

"Якби воду не витрачали на військові потреби окупантів, мирному населенню її більш, ніж вистачало б, адже першопричиною питання води є саме агресія РФ і тимчасова окупація АРК в 2014 році", - зазначив заступник міністра.

Він також навів результати наукових досліджень, результати яких, за його словами, підтверджують: питної води в Криму більш ніж достатньо для потреб населення, якби ця вода не використовувалася на військові цілі Росії.

Нагадаємо, з 7 вересня у Сімферополі, Бахчисарайському та Сімферопольському районах окупованого Криму розпочали третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. Воду подаватимуть по кілька годин на добу.

Підрозділ російських трубопровідних військ перекрив річку Біюк-Карасу земляною греблею, воду з водойми качають на потреби жителів Сімферополя.

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