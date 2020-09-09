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Для українських школярів запустили безкоштовний курс підготовки до ЗНО з англійської мови

Він розрахований на школярів з рівнем B1-B2, однак підійде і для учнів з нижчим рівнем. 

Для українських школярів запустили безкоштовний курс підготовки до ЗНО з англійської мови
Фото: mon.gov.ua

Для українських школярів запустили безкоштовний курс підготовки до ЗНО з англійської мови.

Спільна робзробка школи "Грін кантрі", громадської спілки "Освіторія" та студії онлайн-освіти EdEra має назву "ІЗІ-ЗНО: Англійська мова"

Ідея розробки цього курсу виникла після появи новини про те, що абітурієнти з наступного року обов'язково мають здавати історію України чи англійську мову на вибір.

"У цьому році тестування з англійської провалило понад 7%. Коли англійська стане обов’язковою, ця цифра зросте мінімум вдвічі", — зазначила кураторка платформи онлайн освіти I-Learn Анна Сидорук.

Повідомляється, що "ІЗІ-ЗНО: Англійська мова" розрахований на школярів з рівнем В1-В2, оскільки рекомендований рівень володіння англійською на здачі ЗНО саме B1. Школярі з нижчим рівнем також можуть доєднатись і підтягнути свої знання. 

Курс безкоштовний і є у відкритому доступі. Він складається з 8 навчальних модулів, 45 відео, 15 подкастів і двох сотень тренувальних вправ. Для опрацювання кожного модуля необхідна мінімум одна година зосередженої роботи. 

"Цей курс сучасний, живий і лаконічний. Він точно сподобається підліткам. Ми розмістили курс у ютубі, а також відкритих інтерактивних платформах 24EasySteps, I-Learn та EdEra, де можна додатково пропрацьовувати типові завдання, перевіряти свій результат, заробляти віртуальні бали", — ділиться кураторка навчально-методичного відділу мережі шкіл Грін Кантрі Інна Улітко. Та додає, що головна цінність — лайфхаки від учнів, які самі нещодавно здали ЗНО. 

Нагадаємо, що цього року зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури не здали понад 8% абітурієнтів, тобто близько 23,4 тис. людей. Прохідний бал з історії України не змогли набрати понад 13% учасників тестувань, іспанської та німецької - понад 11%.

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