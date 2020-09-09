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У Києві під час зварювальних робіт вибухнула автоцистерна, є загиблий

Загинув 52-річний житель Херсонської області, а його 33-річного колегу госпіталізували.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві під час проведення зварювальних робіт вибухнула автоцистерна, в результаті чого один чоловік загинув, ще одного госпіталізували.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

"Сьогодні о 9:32 надійшло повідомлення про вибух автоцистерни на одному з підприємств, що знаходиться на вулиці Віскозній... Попередньо встановлено, що у результаті проведення зварювальних робіт стався вибух автоцистерни. Внаслідок цього на місці події загинув 52-річний чоловік, житель Херсонської області, а 33-річного чоловіка доправили до лікарняного закладу з тілесними ушкодженнями", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини цієї трагічної події.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані в Деснянському управлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, у липні на базі відпочинку у Львівській області вибухнув автомобіль, в результаті чого загинула одна людина.

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