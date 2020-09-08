Сенцов, Кольченко та Балух записали звернення до політв'язнів Кремля

"Про вас не забули - і ті, хто були за гратами, і всі українці".

Колишні політв'язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко та Володимир Балух записали відеозвернення до більш ніж сотні українських політв'язнів, які продовжують перебувати в заручниках на території РФ та окупованого Криму.

Відео опубліковало видання "Крим Реалії".

"Про вас не забули - і ті, хто були за гратами, і всі українці. Ми про вас не забули. Вас чекають, за вас борються. Перемога в будь-якому випадку буде за нами.Поки останній з вас не опиниться на волі, ми будемо про вас говорити. Ми будемо за вас боротися. Ми ніколи про вас не забудемо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними особами між РФ і Україною у форматі 35 на 35. В Україну повернулися 35 звільнених ув'язнених Кремля. Серед них - 24 військовополонені українські моряки, а також політв'язні Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух, Едем Бекіров та інші.

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