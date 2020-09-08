Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.

У місті Лиман Донецької області сталася пожежа у Свято-Петропавлівській церкві.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"8 вересня о 13:58 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася в одному із храмів на вул. Петропавлівська у м. Лиман Донецької області. Бійці 21-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, з’ясували, що горить Свято-Петропавлівська церква", - йдеться у повідомленні.

З огляду на те, що будівля храму – дерев’яна та спостерігалось щільне задимлення, було оголошено підвищений номер виклику №2. До гасіння пожежі були залучено 33 чоловіки особового складу, 9 одиниць техніки та цистерна для підвозу води. Станом на 14:45 площа пожежі складала 600 кв. м.

О 16:06 пожежу було локалізовано та о 17:10 - ліквідовано.

Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.

Фото: dn.dsns.gov.ua

Нагадаємо, у понеділок, 7 вересня, рятувальникам вдалося ліквідувати лісові пожежі у двох районах Луганської області.