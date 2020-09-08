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Пожежі в Каліфорнії охопили 809 тисяч гектарів

Це найбільша площа за всю історію спостережень.

Пожежі в Каліфорнії охопили 809 тисяч гектарів
Фото: twitter.com/tinatk0

Лісові пожежі в Каліфорнії (США) охопили 809 тисяч гектарів, 8 людей загинуло, понад 3 300 споруд зруйновано.

Про це повідомляє Департамент протипожежної безпеки штату Каліфорнія.

Вогонь поширюється через посушливу погоду та поривчастий вітер. До ліквідації пожеж залучили 14 000 вогнеборців.

У понеділок  60 людей були заблоковані вогнем у лісі Сьєрра. Як повідомляє Департамент протипожежної безпеки міста Фресно, військові гелікоптери намагались врятувати людей, але на той час зусилля були "безуспішними".

"Оновлена інформація про інцидент: зусилля з порятунку були безуспішними, військові пілоти мужньо намагались здійснити посадку, але значне задимлення не дозволило безпечно наблизитись, наступну спробу евакуації буде здійснено з приладами нічного бачення", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники евакуювали за допомогою гелікоптера 14 осіб, які "можуть бути альпіністами або туристами, що не змогли евакуюватись".

Нагадаємо, на початку серпня через лісові пожежі в Каліфорнії евакуювали майже 8 тис. людей.

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