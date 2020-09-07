Трамп розповів, що робити з "Північним потоком-2" після отруєння Навального

Трамп нагадав, що й раніше наполягав на необхідності припинення цього проекту.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтримує ідею відмови від будівництва газопроводу "Північний потік-2" після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, так", - сказав він на пресконференції, відповідаючи на питання журналіста про те, чи згоден він з ідеєю відмови від цього проєкту у відповідь на отруєння Навального.

Трамп також нагадав, що й раніше наполягав на необхідності припинення цього проекту.

Президент США підкреслив, що обурений тим, що "Німеччина укладає угоду, згідно з якою буде платити Росії мільярди доларів, а при цьому - ми повинні захищати Німеччину якраз від Росії (в НАТО - ред.)".

20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Він не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення Навального за кордон на лікування, а 22 серпня він був транспортований до Німеччини.

Фахівці німецької клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. Пізніше лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок". Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявляли, що отруєння не було.

3 вересня сенатор США Коттон закликав Німеччину зупинити "Північний потік-2", щоб притягти росіян до відповідальності за отруєння Навального.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас допустив, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального може вплинути на будівництво газогону "Північний потік-2".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 1 вересня заявила, що уряд Німеччини підтримує завершення будівництва російського трубопроводу "Північний потік-2". Пізніше вона повідомила, що не виключає запровадження санкцій проти російського газогону.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен впевнений, що отруєння Навального не вплине на рішення щодо будівництва "Північного потоку-2".