У Лондоні поновився суд щодо екстрадиції Ассанжа до США

Процес затримався на кілька місяців через епідемію коронавірусу.

У столиці Великобританії поновився суд щодо екстрадиції засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США. Від квітня 2019 року Ассанж перебуває у в’язниці.

Процес затримався на кілька місяців через епідемію коронавірусу, повідомляє Голос Америки.

На цьому етапі суду адвокати Ассанжа викликатимуть свідків на підтвердження аргументів сторони захисту про те, що справа проти нього у США є політичною, а також, що він хворий.

У Сполучених Штатах 49-річному Ассанжу висунули обвинувачення у шпіонажі зокрема у зв’язку з викраденням інформації з урядових комп’ютерів.

Одним з найпомітніших було оприлюднення WikiLeaks відеозапису американської бойової операції 2007 в Іраку, в результаті якої від обстрілу з вертольотів загинули десятки людей.

Згодом були опубліковані інші дані американських військових, а також звіти дипломатів США.

Прихильники Джуліана Ассанжа називають його журналістом - викривачем, а критики вказують, що поширення деяких викрадених документів поставило під загрозу життя людей, які постачали розвіддані з Іраку, Ірану та Афганістану.

Окремо Ассанжу закидають поширення під час виборчої кампанії у США 2016 року інформації на шкоду Гілларі Клінтон, яка змагалася за президентську посаду з Дональдом Трампом. Слідчі у США дійшли висновку, що той компромат, поширений через WikiLeaks, був викрадений росіянами, що Ассанж заперечує.

2012 року Джуліан Ассанж отримав притулок у посольстві Еквадору в Лондоні і провів там 7 років, уникаючи екстрадиції до Швеції, де щодо нього провадили тепер закрите слідство через звинувачення у сексуальних нападах.