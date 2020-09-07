Французький актор Депардьє прийняв православ’я
Французький актор Депардьє прийняв православ’я
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
Відбулася екстрена нарада української делегації ТКГ
Відбулася екстрена нарада української делегації ТКГ
Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"
Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"
Дві з шести країн відмовились від участі у військових навчаннях в РФ "Кавказ-2020"
Дві з шести країн відмовились від участі у військових навчаннях в РФ "Кавказ-2020"
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Актора і співака DZIDZIO знову побили й обікрали в Києві
Актора і співака DZIDZIO знову побили й обікрали в Києві
​​МОЗ нагадав, як діяти, якщо з'явились симптоми коронавірусу
​​МОЗ нагадав, як діяти, якщо з'явились симптоми коронавірусу
У Мінську на протест вийшли близько 100 000 людей, почалися масові затримання (оновлено)
У Мінську на протест вийшли близько 100 000 людей, почалися масові затримання (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Лондоні поновився суд щодо екстрадиції Ассанжа до США

Процес затримався на кілька місяців через епідемію коронавірусу.

У Лондоні поновився суд щодо екстрадиції Ассанжа до США
Джулиан Ассанж в автобусе после задержания полицией Лондона.
Фото: EPA/UPG

У столиці Великобританії поновився суд щодо екстрадиції засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США. Від квітня 2019 року Ассанж перебуває у в’язниці.

Процес затримався на кілька місяців через епідемію коронавірусу, повідомляє Голос Америки.

На цьому етапі суду адвокати Ассанжа викликатимуть свідків на підтвердження аргументів сторони захисту про те, що справа проти нього у США є політичною, а також, що він хворий.

У Сполучених Штатах 49-річному Ассанжу висунули обвинувачення у шпіонажі зокрема у зв’язку з викраденням інформації з урядових комп’ютерів.

Одним з найпомітніших було оприлюднення WikiLeaks відеозапису американської бойової операції 2007 в Іраку, в результаті якої від обстрілу з вертольотів загинули десятки людей.

Згодом були опубліковані інші дані американських військових, а також звіти дипломатів США.

Прихильники Джуліана Ассанжа називають його журналістом - викривачем, а критики вказують, що поширення деяких викрадених документів поставило під загрозу життя людей, які постачали розвіддані з Іраку, Ірану та Афганістану.

Окремо Ассанжу закидають поширення під час виборчої кампанії у США 2016 року інформації на шкоду Гілларі Клінтон, яка змагалася за президентську посаду з Дональдом Трампом. Слідчі у США дійшли висновку, що той компромат, поширений через WikiLeaks, був викрадений росіянами, що Ассанж заперечує.

2012 року Джуліан Ассанж отримав притулок у посольстві Еквадору в Лондоні і провів там 7 років, уникаючи екстрадиції до Швеції, де щодо нього провадили тепер закрите слідство через звинувачення у сексуальних нападах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також