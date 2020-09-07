У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)

У Мінську невідомі люди в масках силою посадили її в мікроавтобус.

Член Координаційної ради з трансферу влади в Білорусі Марія Колесникова була викрадена 7 вересня невідомими поблизу Національного художнього музею в Мінську.

Про це пише TYT.by з посиланням на словам очевидців.

Про викрадення повідомила місцева мешканка Анастасія. За її словами, поблизу музею вона помітила мікроавтобус із написом "Зв'язок".

"Я пройшла вперед і почула звук падіння телефона на асфальт, якийсь тупіт, повернулася і побачила, що люди в цивільному одязі у масках запихають Марію в цей мікроавтобус, у неї вилітає телефон, один із цих людей телефон піднімає, застрибує в мікроавтобус і вони їдуть", - розповіла жінка.

Прессекретар Координаційної ради Антон Родненков повідомив, що Марія перебувала в центрі міста у справах. Після повідомлення від журналістів про нібито викрадення він намагався додзвонитися до Колесникової. Приблизно об 11-й годині мобільний Родненкова перестав відповідати.

"Де перебувають Марія і Антон, я не знаю і не можу зв'язатися з ними. Також немає зв'язку з членом Координаційної ради, старшим віцепрезидентом ЕРАМ Максимом Богрецовим і виконавчим директором Ради Іваном Кравцовим", - повідомив член Координаційної ради Максим Знак.

Оновлення. За інформацією адвоката Марії Колесникової Іллі Салея, Максим Богрецов, про втрату зв'язку з яким повідомлялося, не затриманий. Він вийшов на зв'язок.

Салей повідомив, що востаннє Колесникова виходила на зв'язок о 10 ранку. Її квартира порожня.

Також він заявив, що зв'язок втрачено з прессекретарем Координаційної ради Антоном Родненковим, членом штаба Віктора Бабарико Глібом Германом та виконавчим секретарем Координаційної ради Іваном Кравцовим.

Докладніше про Марію Колесникову читайте в її інтерв'ю з LB.ua.

Нагадаємо, що учора в Мінську пройшов масштабний мітинг, учасниками якого, за даними білоруських ЗМІ, стали не менш ніж 100 тисяч людей.

Головна опонентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська оголосила про створення Координаційної ради "для трансферу влади в Білорусі" 14 серпня. За словами Тихановської, увійти до складу Ради можуть представники громадянського суспільства, "шановані та відомі білоруси" і професіонали своєї справи.