Повідомляють про затримання більше сотні демонстрантів.

Фото: tut.by

Оновлення 20:48. У Мінську силовики розпочали масове затримання людей. За даними Tyt.by, під час мітингу біля Палацу незалежності силовики кілька разів розпилювали біля огорожі сльозогінний газ.

Телеграм-канал NEXTA Live заявив, що коли мітингувальники після Маршу єдності почали розходитися, з'явилися люди в цивільному одязі в балаклавах і з кийками, які б'ють протестувальників.

Як повідомляє правозахисний центр "Весна", наразі відомо про 128 затриманих. Затримання також підтверджено в Гродно, Бресті, Могильові, Вітебську, Барановичах та інших містах.

ЗМІ повідомляють про понад 100 тисяч осіб, які взяли участь в акції протесту. За даними білоруської служби Радіо Свобода, людей не менше, ніж під час масштабної акції минулої неділі. Мітингувальники підійшли до Палацу незалежності, де стоять водомети і бронетранспортери.

Як пише Tyt.by, протестувальники біля Палацу незалежності вигукують гасла: "Пусти до себе погрітися!", "Караєва під суд", "Нам ніхто не платить". При цьому силовикам адресують наступні репліки: "Він втече, а вас залишить", "Зніми маску".

Правозахисний центр "Весна" заявив, що сьогодні вже є десятки затриманих.

Учасники багатотисячного маршу опозиції в Мінську рушили в напрямку резиденції Олександра Лукашенка. Місцеві ЗМІ пишуть, що у колоні близько 40 тис. осіб.

Більшість людей йдуть до резиденції зі сторони проспекту Незалежності, кілька тисяч мітингувальників прямують зі сторони Няміги.

Від ранку підходи до резиденції перекрили силовики, там виставлені комплекси "Рубіж". Резиденцію охороняє бронетехніка – близько 10 БТР, на даху помічено людей у чорному камуфляжі, ймовірно снайперів.

Навколо резиденції також виставлено оточення з людей у чорному камуфляжі без розпізнавальних знаків.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tutby

13:55. У Мінську люди сходяться на черговий недільний марш протесту. Про це повідомляє TUT.by.

У неділю вранці силовики перекрили центральні площі. На Жовтневій встановили турнікет та колючий дріт. Силовики зі щитами розташувались уздовж проспекту Незалежності, де проходили масові марші у попередні тижні.

Фото: tutby

Фото: tutby

До Палацу незалежності стягнули важку техніку. Центральні станції метро перекрито на вхід та вихід.

Повідомляють про точкові затримання.

Початок маршу запланували на 14:00 на площі та проспекті Незалежності.

Нагадаємо, минулого тижня на марші у Мінську затримали 140 осіб. Протестні акції тривають у Білорусі вже 29-й день. Люди вимагають відставки президента Олександра Лукашенка, який за офіційними результатами виборів отримав понад 80% голосів.