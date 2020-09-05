Прем’єр Швеції: отруєння Навального не вплине на будівництво "Північного потоку-2"

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що Росія повинна прояснити ситуацію із замахом на опозиційного політика Олексія Навального, однак на рішення щодо будівництва "Північного потоку - 2" це не вплине. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, опублікованому в суботу, 5 вересня, передає DW.

Очільник шведського уряду назвав отруєння "замахом на вбивство" і "спробою змусити замовкнути опозицію в Росії".

Шведський прем'єр також зазначив, що замах стався на російській території, тому, за його словами, "відповідальність за розслідування інциденту та притягнення винних лежить на російському керівництві".

Левен не підтримав пропозицію України та низки політиків інших країн про скасування або мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік - 2".

"Як країна, ми вже прийняли всі рішення по "Північному потоку - 2". Для нас дуже важливо, щоб міжнародне право дотримувалося", - сказав він.

Щодо можливих санкцій щодо Росії прем'єр-міністр Швеції зазначив, що це обговорюється на рівні Євросоюзу.

Нагадаємо, Україна закликала міжнародне співтовариство запровадити санкції проти Росії та переглянути рішення щодо будівництва газогону "Північний потік - 2" у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального бойовою хімічною речовиною типу "Новачок".

20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Він не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення Навального за кордон на лікування, а 22 серпня він був транспортований до Німеччини.

Фахівці німецької клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. Пізніше лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок". Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявляли, що отруєння не було.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель прокоментувала заяву німецьких фахівців і заявила, що Навальний став жертвою злочину, бо його "хотіли змусити замовчати". Вона зробила щодо Росії жорстку заяву, але при цьому виступила на захист газопроводу.

3 вересня сенатор США Коттон закликав Німеччину зупинити "Північний потік-2", щоб притягти росіян до відповідальності за отруєння Навального.

Влада Швеції схвалила проект будівництва газопроводу у 2018 році. "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі, його довжина становитиме більш ніж 1,2 тис. км. Пропускна спроможність сягатиме 55 млрд кубометрів газу на рік. Вартість проекту оцінюється майже у 10 млрд євро.