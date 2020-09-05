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В Ірані вибухнула цистерна з хлором, понад 200 постраждалих

Причиною вибуху називають "неуважність і недбале ставлення" водія під час транспортування.

В Ірані вибухнула цистерна з хлором, понад 200 постраждалих
Фото: twitter.com/sadat0_7

На заході Ірану в провінції Ілам внаслідок вибуху цистерни з хлором постраждали щонайменше 217 осіб. Про це пише Al Arabiya.

Цистерна знаходилась у кузові вантажного автомобіля. Вибух стався під час транспортування. 

Причиною вибуху називають "неуважність і недбале ставлення" водія вантажівки.

Постраждалі мають хімічні травми різної важкості. Повідомлень про загиблих немає.

За словами керівника медичного університету провінції, усі лікарні міста переведено в посилену готовність. 

Нагадаємо, внаслідок вибуху аміачної селітри у порту Бейрута у серпні загинули 190 осіб, 6500 постраждали, 300 тисяч залишились без даху над головою. ООН прогнозує, що через вибух у Бейруті половині населення Лівану загрожує голод.

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