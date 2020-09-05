В Ірані вибухнула цистерна з хлором, понад 200 постраждалих

На заході Ірану в провінції Ілам внаслідок вибуху цистерни з хлором постраждали щонайменше 217 осіб. Про це пише Al Arabiya.
Цистерна знаходилась у кузові вантажного автомобіля. Вибух стався під час транспортування.
Причиною вибуху називають "неуважність і недбале ставлення" водія вантажівки.
Постраждалі мають хімічні травми різної важкості. Повідомлень про загиблих немає.
За словами керівника медичного університету провінції, усі лікарні міста переведено в посилену готовність.
Нагадаємо, внаслідок вибуху аміачної селітри у порту Бейрута у серпні загинули 190 осіб, 6500 постраждали, 300 тисяч залишились без даху над головою. ООН прогнозує, що через вибух у Бейруті половині населення Лівану загрожує голод.