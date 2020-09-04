Генсек НАТО вимагає від РФ відповісти на запитання щодо отруєння Навального

Столтенберг заявив, що в НАТО немає сумнівів у доказах Німеччини про отруєння Навального "Новачком".

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вимагає від Російської Федерації відповісти на серйозні запитання про отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Столтенберга після засідання послів НАТО з приводу отруєння російського опозиціонера.

"Докази не викликають сумнівів. Навальний був отруєний бойовою нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок". Застосування такого виду зброї жахає", - сказав генсек Альянсу.

За його словами, отруєння Навального є "жахливим замахом на вбивство", тому Росія повинна "відповісти на серйозні запитання".

"Ми закликаємо РФ повністю співпрацювати з неупередженим міжнародним розслідуванням, щоб притягнути винних до відповідальності", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, 20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Він не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення Навального за кордон на лікування, а 22 серпня він був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявили, що отруєння не було.

Фахівці німецької клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний.

Пізніше лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".